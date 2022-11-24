ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Bala’nın Beynam mahallesinde 1016 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor.
Bala Beynam’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 50 bin Türk Lirası.
Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
Birinci satış ihalesi Bala İcra Dairesi’nde 27.12.2022 tarihinde gerçekleşecek.
Bala Beynam’da icradan satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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