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BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu Bölge Birinciliği Müsabakaları bugün tamamlandı ve TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belirlendi.
BAL'dan TFF 3'üncü Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında yapılan karşılaşmalar sonrasında; Muş 1984 Muş Spor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediye Spor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, TFF 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazandı.

TFF BAŞKAN VEKİLİ ALİ DÜŞMEZ, SİLİVRİSPOR - İSTANBUL SİNOP SPOR MAÇINI İZLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, finallerin son gününde İstanbul'da oynanan Silivrispor - İstanbul Sinop Spor maçını izledi. Düşmez, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda oynanan maçı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, ASKF yöneticileri ve çok sayıda amatör kulüp başkanı ile birlikte izledi. 

DÜŞMEZ: ZORLU BİR SEZONUN EMEĞİNİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRDILAR 

TFF 3 Lig'e yükselen takımları kutlayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "Beklendiği gibi rekabet seviyesi yüksek, heyecan dolu bir sezon yaşadık. Bu zorlu yarış sonunda, üstün bir mücadele örneği vererek şampiyon olan ve başarılarını TFF 3. Lig ile taçlandıran takımlarımızı TFF Başkanı Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Profesyonel Lige 'hoş geldiniz' diyoruz. Hepsi birer başarı hikâyesi yazdılar. Kaybeden takımlarımız finallere renk kattılar, hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

80 ilden 260 takımın katılımıyla startını verdikleri müthiş bir maratonu geride bıraktıklarının altını çizen Ali Düşmez, şöyle devam etti: 

"2010 yılından itibaren oynatmaya başladığımız BAL, dünya genelinde özel ve model alınması gereken bir lig. Kurulduğu günden bu yana futbolun yaygınlaşmasında çok önemli bir misyon üstlendi. Profesyonel takımları olmayan illere deplasmanlı maç yapma imkânı tanıması ve vitrine çıkmak isteyen yetenekli oyunculara kendi ilinin dışında futbol oynama şansı tanıması BAL'ı çok ayrı bir organizasyon haline getirdi. Türkiye'yi kucaklayan bu ligi yönetim kurulu olarak çok önemsiyoruz. Bu sebeple kulüplerimize tüm gücümüzle destek verdik. Takım sayımız katlanmasına rağmen pandemi koşullarında binbir emek ve fedakârlıkla gece gündüz çalışarak sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirdik. Sıkıntılı günleri omuz omuza vererek aştık. Bu konuda TFF Sağlık Kurulu'na da teşekkür ediyoruz. Haftada 120-125 maç oynattık, bu bir rekor. 81 ilin fiziki ve coğrafi şartlarını, iklimini değerlendirerek böyle bir süreci başarıyla yönettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tatlı bir yorgunluk yaşıyoruz. Bölgesel Amatör Ligi'ni alnımızın akıyla tamamladık. Mutluyuz, gururluyuz."

 "BAL'DA ARTAN REKABET BİZLERİ SEVİNDİRİYOR"

 Bölgesel Amatör Ligi'nin, profesyonel liglerin 'çimentosu' olduğunu da vurgulayan TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, "Bizler Türk futbolunun gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz. Amatör liglerdeki rekabetin her geçen gün daha da arttığını görmek bizleri sevindiriyor. Son olarak Bölge Birinciliği Müsabakalarında da üst düzey maçlar izledik. BAL'daki rekabet kelebek etkisiyle diğer liglere de yansıyacaktır. Bu bakımdan umut doluyuz. Gelecek sezon da aynı güzellikte, Fair-Play ruhunun ön planda tutulduğu maçlar izlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

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