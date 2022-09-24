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Balıkesir Manyas’ta çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin çeltik ambarlarından birisi olan Manyas ovasındaki üreticiler tatlı bir telaş içinde. Ektikleri ürünlerin hasadına başlandı.
Balıkesir Manyas’ta çeltik hasadı başladı

Balıkesir'de çeşidine göre 120-130 günde hasat edilecek hale gelen çeltikteki verimin kalitesi üreticinin yüzünü güldürdü.

TMO'dan ilçede alım merkezi oluşturma talebi

Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ilçede alım merkezi oluşturarak çeltik alımı yapmasını istiyor ve piyasanın henüz oluşmadığını belirtiyor.

Hasat gecikti

Manyas'ta bu yıl 75 bin dekarda çeltik ekimi yapıldığını söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Yıl olarak ekime 15 gün gecikmeli başladık, hasat gecikti. Yapılan hasatlarda verimler normal. Baldoda verimler diğer çeşitlere göre düşük olur, dekar başına baldoda verim 700 kilogram; Osmancık türünde verim daha da yüksektir. Yıl itibarıyla danelerde bir düşüklük var. 30 gram gelen baldonun danesi 27-28'e gerilerken, Osmancık türü daha önce 24-25 gram gelen daneler ise 23 gram gelmektedir.

Fiyatlardan memnunuz

Açıklanan fiyatlardan memnunuz, beklentinin üzerinde açıklandı. Biz piyasanın oluşmasını bekliyoruz." dedi.

"Çeltikleri biçeli iki gün oldu"

Kırsal Yeniköy Mahallesi'nden çeltik üreticisi Onur Öztürk ise "Dane ağırlığı 24-25 gram gelen Osmancık türü yatkın cinsi çeltikten dekara 800-850 kilogram verim aldık, 130 günde hasat ettik. Çeltikleri biçeli iki gün oldu. Şimdi de kurutuyoruz, buradan da depoluyoruz. TMO'nin açıkladığı fiyattan memnunuz, ama TMO'nun Manyas ve Gönen bölgesinde alım yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Gündüzler çok sıcak, sabah da çiğ oluyor"

Biçerdöğer operatörü Enes Özçelik ise bu sene gündüzlerin çok sıcak, sabah da çiğ olduğundan çeltikleri hava vurduğunu, buna rağmen verimin iyi olduğunu, günde ortalama 100 dekar çeltik biçimi gerçekleştirdiğini söyledi.

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