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Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ soruşturmasında 72 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 34 ilde FETÖ soruşturmasında 72 gözaltı kararı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet veya polis okulu mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurdukları ve mahrem imamlarla sohbetlere katıldıkları tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 47'si görevden uzaklaştırılmış, 14'ü kamu görevinden ihraç edilmiş, 3'ü emekli polis memurunun yanı sıra 1 veri hazırlama memuru, 4 özel sektör çalışanı ile ByLock kullandıkları tespit edilen ve kamuda çalışan 1 hemşire, kamudan ihraç edilmiş 1 öğretmen, 1 özel sektör çalışanının yakalanması için operasyon başlattı.

Ekiplerin 34 ilde eş zamanlı başlattığı operasyon devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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