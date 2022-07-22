Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem... İstanbul'da da hissedildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18:44'te 4.6 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.32 km olarak açıklandı. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa'da da hissedildi.

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem... İstanbul'da da hissedildi

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem... İstanbul'da da hissedildi

KANDİLLİ 4,8 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Balıkesir'deki depremin büyüklüğü 4,8 olarak ifade edildi.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili şunları söyledi: "Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "18.44'TE BALIKESİR GÖNEN'DE meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." açıklamasını yaptı

VALİ IŞILDAK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, deprem sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şıldak, "Saat 18.44'de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili bilgi paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ: HALK NORMAL HAYATINI SÜRDÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, halkın normal hayatını sürdürdüğünü kaydetti.