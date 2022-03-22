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Balıkesir'de Adalı Barajı açıldı

- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde yapımı tamamlanan Adalı Barajı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın videokonferansla katıldığı törenle açıldı. 193 milyon TL’ye mal olan Adalı Barajı ile 25 bin dekar alan sulanacak.
Balıkesir'de Adalı Barajı açıldı

Bigadiç'te yapımı tamamlanan Adalı Barajı ile kent genelindeki 6 sulama projesinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, videokonferans ile katıldığı toplu açılış töreninde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve çok sayıda kişi yer aldı. 

Bigadiç Adalı Barajı'nın, tarımın başkenti olan Balıkesir’e önemli katkısı olacağını söyleyen AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, "Balıkesir, Türkiye’yi doyuran il olarak bilinmektedir. Bigadiç ilçemiz, Balıkesir tarımında önemli bir rol oynamaktadır. Bigadiç ilçemizdeki bu güzel ovalar önümüzdeki dönemde tarım arazisi olarak değerlenecek. Barajın da hem ekonomimize hem tarımımıza çok büyük katkısı olacak. 14 milyon metreküp su tutacak ve 25 bin dekarlık alanı sulayacak Adalı Barajı, 193 milyon liraya mal oldu. İlçemiz, bölgemiz için ve Balıkesir'imiz için çok önemli bir yatırım. İktidarımız döneminde bu yatırımın kazandırılmış olmasından memnunuz. Önümüzdeki dönemde başta İlyaslar olmak üzere birçok köyümüz buradan istifade edecek, bu havza bereketlenecek. İnşallah bu yatırımlar önümüzdeki dönemde de hep birlikte emeklerimizle şehrimizde devam edecek. Bu yatırımlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve katkılarından dolayı da Tarım ve Orman Bakanı'mızı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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