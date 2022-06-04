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Balıkesir'de art arda iki deprem

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Balıkesir'de art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

Muhtarlarla görüşüldüğünü ve sıkıntılı bir durumun olmadığını belirten Şıldak, itfaiye ekiplerinin araştırma yapması için tedbiren bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı kaydedildi.

4,7 büyüklüğünde bir deprem daha
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karesi ilçesinde saat 01.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Depremin 14,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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