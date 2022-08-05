Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk etapta 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale başlatıldı.
Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına ara verilirken gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Karadan da faaliyetlerini sürdüren ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.