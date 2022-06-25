Balıkesir'de ekipler olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Balıkesir'de olası yangınlara karşı görevlendirilen jandarma komandolar, ormanların içi ve çevresinde havadan ve karadan devriye görevine başladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da jandarma komando birlikleri Edremit, Havran ve Burhaniye ilçelerinde çalışma başlattı.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'in geniş orman alanlarına sahip olduğunu belirterek, vatandaşların da ormanların korunması ve yangınla mücadele konusunda duyarlı olduğunu kaydetti.

Orman yangınlarına karşı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün tüm personeli ve araçlarıyla teyakkuzda olduğunu, il genelinde ilgili bütün kurumların kapsamlı bir iş birliği içinde hazırlıklarını tamamladığını bildiren Şıldak, Balıkesir'de konuşlu 2 yangın söndürme helikopterine ilave olarak 2 yangın söndürme uçağının da Edremit'te hazır bekletildiğini ifade etti.

Şıldak, kritik noktalarda, ormanlık alanların çevresinde de denetimlerin artırıldığına değinerek, orman işletmeleri, milli parklar, tarım müdürlükleri, jandarma ve polis olarak kolluk birimlerinin yoğun bir denetim çalışması yürüttüğünü aktardı.