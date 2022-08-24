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Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi

BALIKESİR ve Edremit körfezinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı.
Balıkesir'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi

Meteoroloji tarafından bugün için dolu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan Balıkesir ve çevre ilçelerinde saat 15.00 sıralarında sağanak yağış başladı. Dolu ile karışık yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmuru cadde üzerinde yakalanan vatandaşlar ise korunmak için saçak altlarına sığındı.

Edremit körfezinde de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar araçlarının üzerini halı, battaniye ve kartonlarla örterek doluya karşı önlemler aldı. Yoğun yağan yağmur sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ve İtfaiye ekipleri yaşancak olumsuz durumlara karşı hazır olduklarını, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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