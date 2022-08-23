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Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü

BALIKESİR'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki ormanda ilk yangın, saat 12.30 sıralarında çıktı. Yangına 12 arazöz, 5 su ikmal aracı ile karadan, 4 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale edildi. 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürerken, bölgeye yakın Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Burada da alevlere 4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına yangında, 10 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarına başlandı. Çifte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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