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Balıkesir'deki Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de 4 yenilenebilir enerji türü bir arada olacak

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllık 250 bin ton sebze üretilmesi planlanıyor.
Balıkesir'deki Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de 4 yenilenebilir enerji türü bir arada olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sosyal medya hesabından "Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas OSB'yi Balıkesir'de kuracağız." paylaşımıyla duyurduğu alanda, fizibilite çalışmalarında sona gelindi.
Balıkesir Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü OSB faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

BALIKESİR ‘TÜRKİYE’Yİ DOYURAN İL’ SLOGANINI BENİMSİYOR

"Türkiye'yi doyuran il" sloganını benimseyen Balıkesir'deki OSB, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentin üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve pek çok üründe ilk üçte yer aldığını söyledi.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB için arazi ve hava şartları bakımından Gönen'in uygun olduğunun belirlendiğini dile getiren Şıldak, "Bu çalışma her şeyden önce bizim enerjimizi daha da artıracak, zaten yenilikçi pek çok modern tarım metodunun uygulandığı ve özellikle seracılık alanında da uygun koşulların var olduğu şehrimizde yeni bir girişim olacak." dedi.
Şıldak, OSB'de 8 bin dekara uzanan geniş bir alanda 4 yenilenebilir enerji türünün birlikte kullanımının söz konusu olacağına dikkati çekti.

Güneş enerjisi yönünden zengin Balıkesir'in rüzgar enerjisinde de İzmir'den sonra ikinci yüksek kapasiteye sahip il olduğuna işaret eden Şıldak, "Yatırımlar hızla devam ediyor. Bu enerji kaynaklarımızı tarıma yönlendirdiğimiz vakit özellikle seracılıkta ısıtma maliyetleri çok düşecek, dolayısıyla verim de karlılık da artacak. Topraksız tarım da buna eklendiği zaman biyokütle ve o bölgedeki diğer önemli enerji kaynağı olan jeotermal devreye girdiğinde bölgede fevkalade bir gelişim bekliyoruz." diye konuştu.

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SON YILLARDA HİZMETE ALINAN OTOYOL, KÖPRÜ, TÜNELLER 

Vali Şıldak, bu sayede Balıkesir'in üretim hacminin genişleyeceğini, kentin başka iller için iyi bir model olacağını ifade etti. Balıkesir'in büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyen Şıldak, İstanbul-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ayvacık-Küçükkuyu tünellerinin hizmete girmesiyle Trakya ve İstanbul'un Anadolu'ya daha yakın hale geldiğini belirtti.
Şıldak, Balıkesir'in, özellikle batı illeri ile Ege ve Akdeniz'e uzanan bölümde kavşak nokta olma özelliği taşıdığına işaret ederek, iki havalimanı bulunan kentin, demir ve deniz yolu ulaşımı varlığının da ihracat için gerekli nitelikte olduğunu dile getirdi.

Şehrin tarımdaki sıçramasının bu tür girişimlerle devam ettiğini belirten Vali Şıldak, "Biz bu durumdan mutluluk duyuyoruz. Şimdiden yatırım yapacak çiftçi ve üreticilerimize, firmalara hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da Balıkesir'in "Türkiye'yi doyuran il" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Kentin özellikle seracılıkta ön plana çıkması için bütün iklim koşullarının uygun olduğunu ifade eden Alkan, "Biyokütle enerji tesisi de OSB'de kullanılarak bitkisel atıklar enerjiye dönüşecek ve çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapılacak. Tarıma Dayalı İhtisas OSB'miz inşallah dünyanın en büyük sera organize sanayi bölgesi olacak." diye konuştu.
 

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