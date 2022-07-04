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Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul istikametinden İzmir'e doğru seyreden Salih A. (25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobille Bedri Kebiç (34) yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil, Balıkesir-İzmir-İstanbul otoyolu Savaştepe mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralılar Salih A. ile Kazım Akkuş'u (32) sıkıştıkları araçlardan çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, 54 ZP 870 plakalı otomobildeki Bedri Kebiç, Beyhan Kebiç (28), Berat Ömer Kebiç (2), Bedirhan Kebiç (1) ve Seyhan Akkuş (47) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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