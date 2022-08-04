Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın: Tüm hastalar tahliye edildi

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
BELEDİYE BAŞKANI ARISOY'DAN AÇIKLAMA: TÜM HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "100 kişiyi tahliye ettik, içeride kalan hasta ve yaşlı yok" açıklamasını yaptı.
Hastanenin başhekimi de olayda ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.
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