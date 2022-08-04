Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın: Tüm hastalar tahliye edildi

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.