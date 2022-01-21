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Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da etkili olmaya başladı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Meteoroloji, 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da etkili olmaya başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde henüz etkisini göstermediği kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışı Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.

İki ilçe kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Zaman zaman tipi ile etkili olan yağış nedeniyle Kofçaz'ta bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Meteoroloji tüm bölge için uyardı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde bugün başlaması ve 23 Ocak'ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 23 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi'nde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

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