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'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı.
'Balyoz davası'nı onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz davası"nda yargılanan bazı sanıklar hakkında örgüt talimatıyla karar verdikleri iddia edilen 5 eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesinin "görevi kötüye kullanma" suçundan Yüce Divan'da yargılanmasına başlandı.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın ilk duruşmasında, başka suçtan tutuklu sanık Hamza Yaman ile tutuksuz sanıklar Ekrem Ertuğrul ve Abdurrahman Kavun duruşma salonunda hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Toker'in sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığı, firari sanık Fikriye Şentürk'ün ise henüz yakalanamadığı ifade edildi. Öte yandan, dün yapılan yemin töreninin ardından resmen görevine başlayan Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar da mahkeme heyetinde yer aldı.

Duruşmada, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılması kararını okudu. Buna göre, sanıkların FETÖ'nün kumpas davalarından olan "Balyoz davası"nın temyiz incelemesinde verdikleri kararın beşeri hata ve mesleki tecrübesizlik dışında olduğu, FETÖ talimatıyla hareket ederek, sanıklar hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararlarını onadıkları, böylece asker olan müşteki Balyoz sanıklarının terfilerine engel oldukları ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri aktarıldı.

Savunmalar
Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasından sonra savunmaların alınmasına geçildi.

Sanık eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul, "Atılı suçu kabul etmiyorum. Savunmam bundan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Sanık Abdurrahman Kavun, avukatının mazeretli olduğundan duruşmaya gelmediğini belirterek, savunmasını avukatının hazır bulunduğu duruşmada yapmak istediğini söyledi.

Sanık Hamza Yaman, Balyoz davasının temyiz incelemesinde sanıkların bazıları hakkındaki mahkumiyetlerin onandığı, bazı sanıkların dosyalarının ise beraat etmeleri gerektiği belirtilerek kararın bozulduğunu anımsattı.

Yargılamanın durdurulması talebinde bulunan Yaman, sonraki celse ayrıntılı savunma yapmak istediğini dile getirdi.

Dava dosyasına gelen diğer belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, davayı 9 Haziran'a bıraktı.

4'ü ceza aldı, biri firari
Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'a, "örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

"FETÖ üyeliği" suçundan yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, Fikriye Şentürk ise hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa'nın 148. maddesine göre, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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