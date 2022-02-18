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"Balyoz Planı" davasında yeniden yargılanan 7 sanığın dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

"Balyoz Planı" davasında verilen beraat kararları bozulan aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada dosyası, bozma ilamına ve esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.
"Balyoz Planı" davasında yeniden yargılanan 7 sanığın dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç katılırken, 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, sanıkların yakınları da izleyici olarak katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, itiraz yetkisini kullanması talebiyle yapılan başvuruya cevap verildiğini belirterek, gelen yazıda, maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığından itiraz yoluna gidilemediğine dair görüş bildirildiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, yeni görevlendirildiğini ifade ederek, kapsamlı olması nedeniyle dosyanın kendisine gönderilip incelemesi için süre istedi.

Çetin Doğan'ın avukatı, mahkemenin kararında direnmesini talep etti
Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay'ın kararının hukuka aykırı olduğunu, dava dosyasının incelenmediğini belirterek, "Dosyanın içerisinde dijitallerin sahte olduğuna dair bilirkişi raporu vardır. Biz tekrar ısrarla bir direnme kararı verilmesini istiyoruz." dedi.

Avukat Ersöz, 14 Haziran 2021 tarihli bozma ilamında imzaları bulunan Yargıtay 16. Ceza Dairesi başkanı ve üyelerinin objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçeği göz ardı edip görevlerini kötüye kullandıklarını, bu şekilde hukuka aykırı bozma kararı verdiklerini savundu.

Ersöz, bu sebeplerle dairenin başkanı ve üyeleri hakkında inceleme başlatılması ve cezalandırılma içeren dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığına gönderilmek üzere mahkemeye sundu.

Diğer sanıkların avukatları da, mahkemenin Yargıtay'ın ilamına direnme kararı vermesini talep ederek, savcılığın mütalaası sonrasında savunma yapacaklarını söyledi.

Sanık Çetin Doğan, aslında mahkemenin verdiği kararın bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek, "Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da, mahkemenin daha önceden verilen beraat kararına direnmesini istedi.

Mahkeme heyeti, iddia makamındaki değişikliği göz önüne alarak, bozma ilamına ilişkin görüşünü ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Beraat eden 236 sanıktan 7'si hakkında itiraz edilmişti
Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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