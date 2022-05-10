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Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon 639 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 58 milyar 277 milyon lira artarak 5 trilyon 638 milyar 952 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörü kredi hacmi 5 trilyon 639 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Nisan itibarıyla 58 milyar 277 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liradan 5 trilyon 638 milyar 952 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), aynı dönemde 19 milyar 84 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 131 milyar 776 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 827 milyar liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Nisan itibarıyla 7 milyar 511 milyon lira artışla 827 milyar 303 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 321 milyar 218 milyon lirası konut, 17 milyar 493 milyon lirası taşıt ve 488 milyar 592 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 778 milyar 917 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,3 artışla 240 milyar 673 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 97 milyar 147 milyon lirası taksitli, 143 milyar 526 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 96 milyon lira azalarak 160 milyar 756 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 767 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 196 milyon lira artarak 1 trilyon 170 milyar 686 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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