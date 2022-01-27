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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 938 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 921 milyon lira azalarak 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liraya düştü.
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 938 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Ocak itibarıyla 21 milyar 921 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 960 milyar 253 milyon liradan 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 26 milyar 72 milyon lira düştü. Söz konusu haftada yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 414 milyar 934 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 774,3 milyar liraya indi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Ocak itibarıyla 3 milyar 508 milyon lira azalarak 774 milyar 335 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 300 milyar 63 milyon lirası konut, 12 milyar 774 milyon lirası taşıt ve 461 milyar 499 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 292 milyon lira azalarak 699 milyar 317 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 gerileyerek 205 milyar 865 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 82 milyon lirası taksitli, 119 milyar 784 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira azalarak 160 milyar 485 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 126 milyar 963 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyar 107 milyon lira artarak 952 milyar 691 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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