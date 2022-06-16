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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 123 milyar 281 milyon lira artarak 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Haziran itibarıyla 123 milyar 281 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 127 milyar 845 milyon liradan 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 142 milyar 823 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 816 milyar 879 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 890 milyar liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Haziran itibarıyla 12 milyar 300 milyon lira artışla 890 milyar 334 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 338 milyar 906 milyon lirası konut, 22 milyar 121 milyon lirası taşıt ve 529 milyar 307 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 231 milyon lira artarak 832 milyar 534 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,5 artışla 269 milyar 288 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 109 milyar 254 milyon lirası taksitli, 160 milyar 34 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 184 milyon lira artarak 163 milyar 515 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 132 milyar 421 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 28 milyon lira artarak 1 trilyon 216 milyar 458 milyon lira oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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