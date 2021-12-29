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Bankacılık sektörünün aktifleri 9 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 46,6 artarak 8 trilyon 949,2 milyar liraya yükseldi.
Bankacılık sektörünün aktifleri 9 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 8 trilyon 949 milyar 231 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 2 trilyon 842 milyar 789 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 46,6 oldu.

Kasımda geçen yıl sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 33,9 artarak 4 trilyon 787 milyar 516 milyon liraya, menkul değerler yüzde 41,4 yükselerek 1 trilyon 445 milyar 682 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,22 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, kasımda 2020 sonuna göre yüzde 50,6 artarak 5 trilyon 203 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,5 artışla 686 milyar 678 milyon liraya ulaştı. Sektörün kasım sonu itibarıyla dönem net karı 75 milyar 319 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,79 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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