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Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı

Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,34 seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 trilyon 213,2 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, Aralık 2021 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 50,9 oldu.

Aralıkta 2020 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 37 artarak 4 trilyon 900 milyar 955 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 yükselerek 1 trilyon 476 milyar 598 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,15 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2020 sonuna göre yüzde 53,5 artarak 5 trilyon 303 milyar 348 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710 milyar 965 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 92 milyar 83 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,34 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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