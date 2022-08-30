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Bankaların net kârı ocaktan beri yüzde 505 arttı

BDDK'nın açıkladığı verilere göre; bankacılık sektörünün net kârı temmuz ayında 38 milyar 715 milyon TL olurken ocak ayından bu yana ise sektörün net kârı yüzde 505 arttı.
Bankaların net kârı ocaktan beri yüzde 505 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu açıkladı. Karar'da yer alan habere göre, bankacılık sektörünün net kârı, temmuz ayında 38 milyar 715 milyon TL oldu. Ocak ayından bu yana sektörün net kârı yüzde 505 artış kaydetti. Sektör, geçen yıl aynı dönemde 40,2 milyar TL net kâr elde etmişti.

Temmuz ayında bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü aktif toplamı 2021 sonuna göre yüzde 33,5 oranında (3 trilyon 89 milyar 18 milyon lira) artış gösterdi. Sektörün aktif büyüklüğü 12 trilyon 304 milyar 480 milyon lira oldu.

Bu arada, kredilerin takibe düşme oranı temmuz ayında yüzde 2,42 oranında arttı.

KREDİ MİKTARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 32,9 ORANINDA ARTTI

Temmuzda 2021 sonuna kıyasla, krediler yüzde 32,9 artarak 6 trilyon 511 milyar 631 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 38,0 yükselerek 2 trilyon 37 milyar 307 milyon liraya çıktı. Temmuzda, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,42 oldu.

Mevduat, temmuz ayında 2021 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 7 trilyon 457 milyar 718 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 46,8 artışla 1 trilyon 48 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Sektörün temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 207 milyar 860 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,02 oldu.

 

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