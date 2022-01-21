  • BIST 2.011,16
  • Altın 784.06925
  • Dolar 13.4316
  • Euro 15.2513
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Banyo sırası kavgasında boğazından bıçaklandı

ANTALYA'da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Ramazan Ö. (36), Süreyya Pıhlız’ı (52) boğazından bıçakladı.
Banyo sırası kavgasında boğazından bıçaklandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı 459 sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Ramazan Ö. ve Süreyya Pıhlız arasında banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö., bıçakla Süreyya Pıhlız’ı boğazından yaraladı. Pıhlız, pansiyonun dış kapısına kadar giderek yardım istedi. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon kapısının önünde boğazını tutan Pıhlız’a tampon yaptı.

YUNUS POLİSİ 20 DAKİKA TAMPON UYGULADI

Yunus timleri yaklaşık 20 dakika boyunca Süreyya Pıhlız’ın boğazına tampon uygularken, bir vatandaş ise pansiyon içerisinden aldığı havluyu Pıhlız’ın üzerine örttü. Olay bölgesine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pıhlız’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pansiyon içerisinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü20 Ocak 2022 Perşembe 19:44
  • Yalova'da 'dur' ihtarından kaçarken yola uyuşturucu atan 2 şüpheli yakalandı20 Ocak 2022 Perşembe 18:45
  • Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı20 Ocak 2022 Perşembe 18:44
  • Ümraniye'deki scooterla gelen ölüm: sanık tahliye oldu aile isyan etti20 Ocak 2022 Perşembe 17:47
  • Hemşirenin katili kafede çay içerken yakalandı20 Ocak 2022 Perşembe 16:48
  • Evine giren kadına bıçakla saldıran şüpheli: Seni öldürmem lazım19 Ocak 2022 Çarşamba 20:39
  • Bodrum'da otomobil çaldı, Söke'de vurularak yakalandı19 Ocak 2022 Çarşamba 20:38
  • Sosyal medya şifresini vermeyen eşini de öldürmüş19 Ocak 2022 Çarşamba 19:46
  • Taksim Meydanı'nda huzur denetimleri19 Ocak 2022 Çarşamba 19:45
  • Yüksekova'da durdurulan araçta 'Tipi' ve 'Pars', 39 kilo eroin buldu19 Ocak 2022 Çarşamba 18:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti