Baraj gölüne düşürdüğü oltasını almaya giren öğretmen boğuldu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural (42), balık tutarken düşürdüğü oltasını almaya girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarındaki Karacalar Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Kadıburhaneddin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, oltasını suya düşürdü. Elbiselerini çıkarıp oltayı almak için suya giren Vural, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçları kısa süreli aramayla Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet Rüştü Vural'ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.