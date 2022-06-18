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Barajsız ilk YKS bugün yapılacak!

Hazırlıklar tamamlandı. Milyonlarca üniversite adayı bugün Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavında ter dökecek. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.
Barajsız ilk YKS bugün yapılacak!

Rekor başvuru yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.

YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarışacak.

Üç oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.

SINAV ÜÇ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak.

10.15'te başlayacak oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.

BARAJ PUANI KALKTI

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.

2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

İki yıl aradan sonra sınava ilk kez maskesiz girilecek.

Sınav günleri nüfus müdürlükleri de açık tutulacak. 

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