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Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere temsilcisi Arsenal'la sözleşmesini karşılıklı fesheden forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaştığını duyurdu.
Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvet Aubameyang ile 30 Haziran 2023'te ayrılma opsiyonu saklı bulunarak, 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalanacağını bildirildi.

Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

Gabon, İspanya ve Fransa vatandaşlıkları bulunan Aubameyang, 2018'den bu yana Arsenal formasını giyiyordu.

Son bir ayda forvette hattını güçlendiren Barcelona, Ferran Torres ve Adama Traore'yi de kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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