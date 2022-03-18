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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisi

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek çeyrek finale çıkmayı hak ettiklerini söyledi.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez: Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisi

Nef Stadı'nda 2-1 kazandıkları rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, müsabakada Galatasaray'dan daha iyi oynadıklarını dile getirerek, "Bence iyi oynadık, merkezde, orta sahada iyiydik. Açık alanlar oluşturmamız gerekiyordu. İlk yarıda Galatasaray'dan iyi olduğumuzu düşünüyordum. İkinci yarıda oyuna derinlik katarak aynı şekilde devam ettik." dedi.

Rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu aktaran Xavi, "Kenarda oldukça aktifim, çok rekabetçi bir insanım. Sakin bir yapım var ama maçta sakin kalmam mümkün değil. Tansiyon oldukça yüksekti. Bugün iyi oynadık. Özellikle Kerem'e dikkat çekmek istiyorum. Çok hızlı bir oyuncu. Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri. Ona iyi önlem aldık. Maçı domine ettik. Gol bulmak için iyi pozisyonlar yarattık. Hak ettik. Ben Türkiye'ye birçok kez geldim. Atmosferin nasıl olacağını biliyordum, iyi bir karşılık verdim." diye konuştu.

Xavi Hernandez, hafta sonu La Liga'da Real Madrid ile yapacakları El Clasico hakkındaki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Her maça ayrı bakıyoruz. Bugünkü maç oldukça önemliydi. Biz bu kupayı kazanmak istiyoruz. Moral olarak El Clasico'ya iyi gidiyoruz. Pazar günü başka bir hikaye olacak. Bugün topa sahiptik, iyi baskı yaptık. Galatasaray özellikle ikinci yarıda çıkamadı. İstediğimiz de buydu. Maça iyi başladılar, defans yaptılar ama karakter gösterdik, kimlik gösterdik ve oyunu geri çevirmeyi başardık."

Galatasaraylı taraftarların sahada oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden İspanyol teknik adam, "Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan birisi. Bunun zorluğunu biliyorduk zaten. Ona göre hazırlandık. Geri düşmemize rağmen iyi tepki verip çevirdik. Atmosfer mükemmeldi ama biz de burada nasıl tepki vermemiz gerektiğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir oyuncu olduğunu yineleyen Xavi Hernandez, "Kerem'in ilginç yetenekleri var. Bire birde çok iyi. İki maçta her şeyini verdi ama biz oyunu domine ettik. Galatasaray'ı iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Az fırsat verdik, daha fazla fırsat bulduk. Domenec çok iyi hoca. Defansta çok iyi blok kurdu. Bunu kırmak için iyi ataklar yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Xavi, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun favorisi olup olmadıklarına yönelik soruya, "Rakipleri çok iyi bilmiyoruz. Sadece çeyrek finale kaldık. Örneğin Sevilla'yı favori olarak görebilirim. Çünkü bu kupayı birden çok kez kazandı. Biz iyi yolda ilerliyoruz ve kesinlikle bu kupaya talibiz." cevabını verdi.

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