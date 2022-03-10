Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
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