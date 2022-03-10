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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların teröristleri ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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