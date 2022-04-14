  • BIST 2.477,82
  • Altın 927.6
  • Dolar 14.6133
  • Euro 15.9708
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan tır, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı

Otoyolda İstanbul istikametine giden C.M'nin kullandığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakalı tır, Tavşanlı mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Tır, demir bariyerleri yerinden sökerek yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde 2 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken yolda araç kuyruğu oluştu.

Tırın Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bariyerlere çarpan tır Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde ulaşımı aksattı14 Nisan 2022 Perşembe 10:32
  • Filipinler'de facia: Ölü sayısı 121'e yükseldi14 Nisan 2022 Perşembe 10:10
  • Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti14 Nisan 2022 Perşembe 10:06
  • 9 milyon TL'lik vurgunda rekor ceza istendi!14 Nisan 2022 Perşembe 10:02
  • Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı14 Nisan 2022 Perşembe 09:44
  • TCDD'ye ait ray demirlerini çalan 5 kişi tutuklandı14 Nisan 2022 Perşembe 09:43
  • Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın, eski eşinin evinde boğularak öldürüldü14 Nisan 2022 Perşembe 09:43
  • Türkiye'den devrim gibi hamle: Dünya ikinci sıraya yükseldik, 100 yıl yetecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, haftaya ABD'ye iade edilecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti