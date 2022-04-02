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Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selden zarar gören balıkçılar desteklenecek

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2021'de meydana gelen sel felaketi sonrası küçük ölçekli kıyı balıkçılığının uğradığı zararları tazmin amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destekleme yapılacak.
Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selden zarar gören balıkçılar desteklenecek

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerinde Yaşanan Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu illerde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketi sonrası, bu illerdeki geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli kıyı balıkçılarının uğradığı zararları tazmin amacıyla, bir defaya mahsus balıkçı gemisi sahiplerine 2022'de destekleme yapılacak.

Desteklemeden Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı ve geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda ve denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilecek.

Destekleme ödemesi miktarları
Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olanlara 1000 lira, 5 ile 7,99 metre arası olanlara 1250 lira, 8 ile 9,99 metre arası olanlara 1350 lira ve 10 ile 11,99 metre arası olanlara 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Aynı balıkçı gemisi ve/veya ruhsat tezkeresi için birden fazla destekleme başvurusu yapılmayacak. Birden fazla balıkçı gemisine sahip olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat edecek.

Dilekçe ile şahsen müracaat yapılacak
Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya balıkçı gemisi yetkilileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek tarihlerde gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile şahsen başvuracak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2022 yılında ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü aracılığı ile ödenecek.

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