Bartın’da heyelan; 1 ev tahliye edildi

Bartın’ın Akbaş köyünde heyelan nedeniyle 1 ev tahliye edildi, risk altındaki 3 ev ile ilgili inceleme yapıldı. Evin sahibi Durdu Özsoy, “Gece saatlerinde ses geldi, deprem oluyor, sandım. Çok korktuk. Şu anda eve giremiyoruz, korkuyoruz" dedi.

Fırdan Mahallesi’nde önceki gece 2 katlı evin üst tarafında heyelan meydana geldi. Evin üstünden geçen Hasankadı beldesi yolundan kayan toprak, Nail Özsoy (64) ve Durdu Özsoy (57) çiftinin yaşadığı evin yanına kadar geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, evi tahliye etti, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle yolda çalışma yapıldı. Risk altındaki 3 ev ile ilgili de incelemede bulunuldu.

“Gece saatlerinde aniden bir anda büyük gürültü ile toprak aşağı kaymaya başladı" diyen Nail Özsoy, "Çok korktuk. Biz evde eşimle birlikte yaşıyoruz. Heyelan sırasında ağaçlar yerinden koptu, çok ses yaptı. Burada bulunan 4-5 ev sallandı. Daha sonra köye AFAD ekipleri geldi, inceleme yaptı. Bizi evden tahliye ettiler. Biz de komşularımızda kalıyoruz. Burası daha sonraki yağmurlarda yine akacak. Burası ekipler tarafından gözetim altında tutulacak ama biz yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Durdu Özsoy ise gözyaşlarıyla “Gece saatlerinde bir ses geldi, ben deprem oluyor, sandım. Eşime ‘Deprem oluyor’ dedim, ben her yerin yıkıldığını sandım. Çok korktuk. Şu anda eve giremiyoruz, korkuyoruz. Yardım bekliyoruz. Bizi başka bir yere yerleştirsinler. Ekiplerimizden Allah razı olsun, onlar geldi baktı inceledi” diye konuştu.