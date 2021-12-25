  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -4 °C
»

Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde nefes darlığı şikayeti yaşayan hasta, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı

İlçeye bağlı Dorucaşahinci köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 82 yaşındaki kişinin yakınları 112'yi aradı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) haber verildi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda paletli ambulansla yaklaşık 10 kilometrelik yolu aşan UMKE ekipleri, hasta vatandaşa ilk müdahalesini evinde yaptı.

Daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırılan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hastaya 3 saatte ulaşıldı25 Aralık 2021 Cumartesi 09:43
  • Yıldıztepe Kayak Merkezi yılbaşında ziyaretçilerini bekliyor25 Aralık 2021 Cumartesi 09:42
  • Topuk Yaylası'ndaki gölet buz tuttu25 Aralık 2021 Cumartesi 09:42
  • Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı25 Aralık 2021 Cumartesi 09:40
  • WhatsApp'tan sürpriz değişim25 Aralık 2021 Cumartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Aralık 2021 Cumartesi 09:00
  • Şişli'de, ağaçlık alanda çıkan yangın binanın reklam afişine sıçradı24 Aralık 2021 Cuma 23:00
  • Yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı kayalıkta mahsur kaldı 'Gönlüm razı olmadı' dedi24 Aralık 2021 Cuma 21:40
  • Germencik'te, 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli24 Aralık 2021 Cuma 19:53
  • Başakşehir'de minibüsün çarptığı 4.sınıf öğrencisi çocuk ölürken annesi ağır yaralandı24 Aralık 2021 Cuma 16:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti