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Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı.
Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.

Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.

Tabanözü ve Epçilerkadı köylerini birbirine bağlayan Tabanözü ile Alibaş ve Çukurbük köylerini birbirine bağlayan Alibaş köprüleri, su altında kaldığı için İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi drone ile görüntülendi.

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