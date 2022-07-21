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Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor

Bartın'da 27 Haziran'da meydana gelen selde hasar gören Kozcağız Köprüsü'nün yıkımına başlandı.
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor

Selde en çok etkilenen bölgelerden Kozcağız beldesinde ayakları hasar gören 1963 yapımı Kozcağız Köprüsü'nde Karayolları ekiplerince yürütülen yıkım çalışmaları, yaklaşık 15 gün sürecek. 100 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımının ardından yenisinin yapım çalışmalarına başlanacak.

Yaklaşık 3 ay sürecek yeni köprü yapım çalışmaları boyunca, ulaşım Karayolları tarafından yapılacak servis yoluyla sağlanacak.

Yeni duble yol projesinin içinde bulunan çalışmalara göre yapımına başlanacak köprü ise beton olarak inşa edilecek.

Bölgedeki çalışmalar dronla da görüntülendi.

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