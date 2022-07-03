Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor

Bartın'da, Kumluca-Kozcağız devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Boğaz Mahallesi köprüsünün yerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından köprü kurulması için çalışmalara başlandı.