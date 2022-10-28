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Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye 14 Ekim'de, Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağındaki patlama ile sarsıldı.

Yaşanan grizu patlamasında ocakta bulunan madencilerden 41'i şehit oldu, 11'i ise yaralandı.

Yaralıların tedavisi devam ederken patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk gözaltı kararları verildi.
25 şüpheli için gözaltı kararı

Bu kapsamda Başsavcılık, patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bartın ili Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesi’nde 14 Ekim tarihinde, saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülakatımız Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.
Gözaltı işlemleri devam ediyor

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.”

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