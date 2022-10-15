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Bartın'daki maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Soylu sağ çıkan ve kurtarılan 58 vatandaşın olduğunu söyledi.
Bartın'daki maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili son gelişmeleri haberimizde canlı olarak takip edebilirsiniz... 

BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZIN SAYISI 28'E ULAŞTI

06.40: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

15 MADENCİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

06.10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dün akşam saat 18:15 sularında maalesef bulunduğumuz alandaki işletmede bir patlama meydana geldi ve ardından hem Bartın Valimiz hem sayın milletvekilimiz ve buradaki bütün arkadaşlarımız buraya intikal ettiler. O andan itibaren de tüm Türkiye burada nasıl bir patlama olduğunu ve sonuçlarının ne olduğunu duymaya başladı. Ülkemizin başı sağolsun, Bartınımıza geçmiş olsun. Tüm madencilerimize geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlk açıklamamızda 110 madencimizin çalıştığını ifade etmiştik. Kritik yerde 49 madencimizin çalıştığını söylemiştik.

Ortak çalışmayla gelişmeleri de sizinle paylaşmıştık. Şimdi de son durumu paylaşmak için karşınızdayız. 110 çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 6'sı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla birlikte İstanbul'a götürüldü. Yaralı bir şekilde orada tedavi görüyor. 5'i şu anda Bartın'da tedavi görüyor.

Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan toplam 58 madencimiz var. Şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, arama kurtarmayla kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Kurtarılmayı beklenen ailelere de sabır diliyoruz. Bütün milletimize de baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu söylemek isterim. Allah bu tip olaylarla bizi bir daha karşı karşıya bırakmasın. Arama-kurtarma çalışmalarında umutlu bir Haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU VE FATİH DÖNMEZ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, "2 ambulans uçak Zonguldak’taki havalimanına intikal etti. Burada sahra hastanesi oluşturuldu. Ambulansla Bartın’daki hastaneye intikal ettiriliyor. Hakikaten üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceğimiz üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kişi kardeşim çalışıyormuş, bunların bir kısmı patlamadan hemen sonra çıktı, bir kısmı kurtarıldı.'' dedi.

"İLK DEĞERLENDİRMELER GRİZU PATLAMASI ŞEKLİNDE”

Bakan Dönmez ise, “Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde” dedi.

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