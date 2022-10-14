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Bartın'daki maden ocağında patlama! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Göçük altında kalan 19 işçi kurtarıldı.
Bartın'daki maden ocağında patlama! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

21:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var.'' ifadelerini kullandı.

BAKANLAR BÖLGEDE

21:35 Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya geldi.

GÖÇÜK ALTINDA 49 İŞÇİ VAR

20:24 Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15'te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK'nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

87 İŞÇİDEN 12'İ ÇIKARILDI

20:15 Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "87 arkadaşımız vardı, 12 arkadaşımız çıktı. 6 işçi hareketsiz yatıyor ama baygınlık geçirdikleri için de bu şekilde hareketsiz yatıyor olabilirler. Ekipler olay yerinde. Ulaşılamayan bir nokta söz konusu değil. 350'ye inmek üzere tahliye ekipleri hareket etti" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: EKİPLERİMİZ BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

20:05 AFAD sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Geçmiş olsun Amasra! Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

19:30 Patlamanın neden kaynaklı olduğunun henüz net olmadığını açıklayan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, göçük altında kalan işçiler olduğunu belirtti.  Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İHA MUHABİRİ: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

İHA muhabiri Yasin Erdem, olay yerinden edindiği ilk bilgileri aktardı. Erdem, "Akşam saatlerinde Türkiye Taş Kurumu'na ait madende patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ilgili net bir bilgi verilmedi. 100-150 işçi olduğu söyleniyor. Ekiplerin aşağıya inmesiyle net bilgi oluşacak. Şu anda can kaybı bilgisi yok. Yerin altındaki patlama ve göçük olup olmaması nedeniyle tedbir alınıyor ve hızla inilmesi bekleniyor. 350 metre kotunda patlama meydana geldi. Trafo patlaması da olabilir. Üst galerilerden çıkan işçilerden 2 yaralı çıktığı ve sadece patlama olduğunu söylüyorlar. TSK'nın kendi tahkim ekibi var. Onlar cihazla asansör yardımıyla inme şansı var. Patlamanın şiddetiyle ilgili net bir bilgimiz yok henüz" dedi.

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