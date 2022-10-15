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Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanılan patlamadan kurtulan bir işçi, olayı "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım" diyerek anlattı.
Bartın'daki patlamada maden ocağından çıkan işçi: Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında bir patlama meydana geldi.

300 metre derinlikte yaşanılan patlama sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, maden ocağından kendi imkanlarıyla çıkan bir işçiyle konuştu.
"Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi"

Vali Arslan, işçiye "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek olayı sordu.

Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

Çalışmalar sürüyor

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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