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Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada savcı mütaalasını açıkladı

Ataşehir'de Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada mütaalasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada savcı mütaalasını açıkladı

Ataşehir'de Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada mütaalasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olayın geçmişi
Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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