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Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yaptı.
Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!

Başakşehir ile Fiorentina, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı temsilcimiz Başakşehir 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 57. ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ile 90. dakikada Traore kaydetti.

Grupta 2'de 2 yapan Başakşehir bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. İtalyan ekibi ise 1 puanda kaldı.

Fiorentina'da Ikone 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
 

Serdar Gürler Avrupa kupalarında ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Serdar Gürler, kariyerinde Avrupa kupalarında ilk gollerini Fiorentina'ya attı.

Serdar, mücadelenin 57 ve 71. dakikalarında attığı gollerle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Medipol Başakşehir kalesi gole kapalı

Turuncu-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı ikinci maçta da kalesini gole kapattı.

İlk maçta deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Fiorentina karşısında da gol yemedi. İki maçta 7 gol atan Emre Belözoğlu'nun takımı, gol yemedi.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta da kalesinde gol görmedi.

Traore Başakşehir'de gollerini sürdürdü

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Bertrand Traore, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Süper Lig'de, Medipol Başakşehir'in Beşiktaş karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyan golü atan Traore, Fiorentina maçında da gol sevinci yaşadı.



Bakan Kasapoğlu, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Başakşehir'in Fiorentina ile oynadığı mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takip ederek İstanbul ekibini bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı.



Fatih Terim karşılaşmayı tribünden takip etti

İstanbul Başakşehir'in Fiorentina'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2'nci maçını teknik direktör Fatih Terim, tribünden izledi. Teknik direktörlük kariyerinin Temmuz 2000-Şubat 2001 döneminde Fiorentina'nın başında görev yapan tecrübeli teknik adam, kendi adını taşıyan statta eski takımı Fiorentina'nın Başakşehir ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.

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