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Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Ocak 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir-Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.
Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir - Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. 

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

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