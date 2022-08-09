Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

10. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes’in pasıyla Eysseric, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Eysseric'in sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Szysz, son çizgiden meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Münir, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen top savunmaya çarptı ve altıpas önünde Szysz'in önüne düştü. Szysz'in yakın mesafeden dönerek şutunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

45+2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Ben Ouanes, ceza sahası önüne hareketlenen Hajradinovic'e pasını attı. Hajradinovic'in ayağının üstüyle sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 2-0 önde tamamlandı.

55. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, savunma son anda arayı girdi ve meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada ev sahibi takımın hızlı atağında Serdar Gürler, Yasin Özcan'ı geçti ve ceza sahasına girdi. Serdar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul ayaklarıyla son anda topu kornere gönderdi.

72. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın altıpas önüne yaptığı ortada Erdem Çetinkaya topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan taç atışını kullanan Caiçara, Deniz Türüç'ten aldığı topla ceza sahasına yaklaştı. Caiçara'nın altıpas önüne yaptığı ortada Münir topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

75. dakikada turuncu-lacivertli takım penaltı kazandı. Rakip ceza sahasına giren Deniz Türüç, Petretta ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada penaltıyı kullanan Deniz, kaleci Ertuğrul'un solundan meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

82. dakikada Kasımpaşa net bir fırsatı kullanamadı. Celina'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un uygun pozisyonda şutunda, kaleci Volkan sağına uzandı ve topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 4-0 kazandı.

Medipol Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Sözer: İlk maçımızda bu galibiyeti almak bizi çok mutlu etti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "İlk maçımızda bu galibiyeti almak bizi çok mutlu etti. 4-0’dan ziyade, istediğimiz futbolu sahaya yansıtmak önemliydi. Göreve geldiğimizden bu yana her maçı kazanmak istiyoruz. Bu kulübün içinde de oyun sistemimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün çok mutluyuz. Hem sonuçtan hem de oyundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda oynadıkları Breidablik maçına göre ilk 11’de 6 değişiklik yapmaları hakkında ise “3 günde 1 maç yapınca bütün kadromuzu değerlendirmemiz gerekiyor. Sezon başında kadromuzu genişlettik ve oyuncularımıza güveniyoruz. Ne gerekiyorsa sahaya koymaya çalışıyoruz. Geldiğimizden bu yana günden güne çalışıyoruz ve her futbolcumuz istediğimiz oyunu sahada oynamaya çalışıyor. Emre hocanın ve teknik ekibin felsefesi bu şekilde." şeklinde konuştu.

Erdinç Sözer, "Forvet transferi yapacak mısınız?" sorusuna "Kadromuzdaki pozisyonlar belli. Patryk Szysz hem hücum hem kanat oynayabiliyor. Okaka son maçta çok şey yaptı. Bu kez daha yorulmamış bir oyuncu gerekiyordu. Yeni bir oyuncu da aramıza katılırsa onu da değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Bugünkü maç bizim ve oyuncular için önemli bir ders oldu

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Maça iyi hazırlandık ama rakibimizin Avrupa maçları oynaması, onların bizden daha hazır olduğunun en önemli göstergesiydi. Başakşehir’i galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Savunmada önemli eksiklerimiz var. Süreç içinde aramıza katılanlar olacak. Geçen sene ekibimizde olan iki oyuncudan birisi Tarkan’ın dönüşü 1-2 ay sürecek. Savunmadaki sıkıntıları giderdikten sonra geçen seneki ritmimizi yakalayıp çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bugünkü maç bizim ve oyuncular için önemli bir ders oldu. İnşallah geçen seneden çok daha iyi oynayan bir Kasımpaşa olacak." ifadelerini kullandı.

Ümit Şengül, transferle ilgili gelen bir soruya ise "Transfer yapılacak. Önümüzdeki hafta aramıza katılanlar olacak. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Geçen seneki hücum oyuncularımız elimizde tamamen duruyor. Onların ritmini yakalamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da adapte olunca daha da farklı olacaktır. Bahoken, Fransa Ligi’nde kendini ispat etmiş bir oyuncu. Celina’yı da 2 senedir istiyorduk ve o da bugün ikinci yarıda oynadı. Daha da katkı sağlayacaktır." yanıtını verdi.