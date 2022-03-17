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Başakşehir’de 120 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi

Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışmayla ilçe genelindeki tüm okullarda aynı anda 120 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi.
Başakşehir’de 120 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sıfır atık eğitim videosu, ilçe genelindeki 119 bin 756 öğrenciye eş zamanlı olarak izletildi. Videonun ardından sınıf öğretmenleri ve Başakşehir Belediyesi’nin personelleri, öğrencilere sıfır atık konusunda bilgilendirme yaptı.


 

GERİ DÖNÜŞÜM MUCİTLERİ YARIŞACAK


 

Etkinlikte ayrıca Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması’nın başvuruları başlatıldı. 4 kategoride yapılacak yarışma ile hem okullardan çıkan atıkların geri dönüşüme kazandırılması hem de öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırılması hedefleniyor.


 

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ KIYAFET VE AKSESUAR TASARLAYACAK


 

Yarışmanın geri dönüşüm mucitleri kategorisine anaokulu öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden kıyafet veya aksesuar tasarımları, ilkokul öğrencileri ise geri dönüşüm malzemelerinden ürün veya oyuncak tasarımlarıyla katılım sağlayacak. Ortaokul öğrencilerinin elektronik, plastik ve metal atıklardan sanatsal ürün veya geri dönüşümden günlük kullanılabilir malzemelerle yer alacağı yarışmada, lise öğrencileri ise kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi veya eşya tasarımıyla geri dönüşüme dikkat çekmeye çalışacak.


 

GERİ DÖNÜŞÜM ‘EN’LERİ


 

Geri dönüşüm ‘en’leri kategorisinde; ilkokul öğrencileri, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu resim çalışmaları, ortaokul öğrencileri, iklim değişikliği ve sıfır atık konulu slogan ve kompozisyon çalışmaları, lise öğrencileri ise iklim değişikliği ve sıfır atık temalı resim, karikatür ve fotoğraflarıyla yarışacak.


 

 Yarışmanın ileri geri dönüşüm kategorisinde ortaokul ve lise öğrencileri yer alacak. Ortaokul öğrencileri kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi veya eşya tasarımı, lise öğrencileri kullanılabilir sanatsal dekor malzemesi veya eşya tasarımlarıyla yarışacak. Atık toplama kategorisinde öğrencilerin günlük atık malzeme miktarı baz alınacak.


 

SON BAŞVURU TARİHİ 20 MAYIS


 

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, Başakşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden 20 Mayıs’a kadar başvura yapabilecek. Yarışma dereceye girecek öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

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