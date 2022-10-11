Başakşehir’de atık kâğıtlar sanata dönüşüyor

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ‘ERDEM’ Projesi kapsamında Başakşehir’deki 3 okul, ortak projeleriyle hibe desteği almaya hak kazandı.

Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, bu alandaki yenilikçi fikirleri ve projeleri desteklemeye devam ediyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Projesi Destek Programı’na bu yıl 370 proje başvurdu. 51 proje de hibe desteği almaya hak kazandı.

Başakşehir Ömer Döngeloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, M.Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu’nun ortaklaşa geliştirdiği ve Başakşehir Belediyesi tarafından desteklenen ‘Sanata Dönüşen Atık Kâğıtlar’ projesi de hibe desteği almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.

“ÖĞRENCİLERİMİZE ÇEVREBİLİNCİ KAZANDIRIYORUZ”

Atık kâğıtları geri dönüştürerek sanatla buluşturduklarını ifade eden proje koordinatörü Nazik Mece, “Projemiz ile kâğıt israfının önüne geçerek, geri dönüşümü sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimize çevrebilinci kazandırıyor, yaşanabilir bir dünyanın kapılarını hep birlikte açmış oluyoruz” dedi.