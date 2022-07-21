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Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler için İçişleri Bakanlığı devreye girdi

İçişleri Bakanlığı, parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşlerin barınağa bırakmayı düşündüğü ördeklere sahip çıktı. Ankara'ya getirilen iki ördeğe, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde bakılacak.
Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler için İçişleri Bakanlığı devreye girdi

Başakşehir'deki bir parkın göletinde yüzen ve sahibi oldukları iki ördeği alarak çantalarına koydukları anlara ait görüntüler "göletten ördek çaldıkları" iddiasıyla sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri'nin 3 ay önce Eminönü'nden yavruyken aldıklarını, evlerinde büyüttüklerini, çıkardıkları sesten komşuların rahatsız olması üzerine uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini söylediği ördekler, yeni yuvalarına kavuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde Iraklı kız kardeşlerin Fatih'teki evine giderek ördekleri teslim aldı. Ördekler, ekip araçlarının arka bölümüne, hayvanlar için özel dizayn edilen kafese konularak Ankara'ya getirildi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alınan ördeklere, buradaki ördek, kaz, tavus kuşu ve diğer hayvanlarla birlikte bakılacak.

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