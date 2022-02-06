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Başakşehir’de İstanbul Strings’ten müzik ziyafeti

İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası, Başakşehir Müzik Akademisi ve BAKMER Korosu ile konser verdi. 75 kişilik dev orkestra, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Başakşehir’de İstanbul Strings’ten müzik ziyafeti

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu kapsamında sahne gösterileri ve konserlere devam ediyor. İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası’nın Başakşehir Müzik Akademisi ve BAKMER Korosu ile sahne aldığı konsere yoğun katılım yaşandı. 2008 yılında kurulan ve imza attıkları müzik çalışmalarıyla dünya çapında tanınan İstanbul Strings Senfoni Oda Orkestrası’na, Başakşehir Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan orkestra ve BAKMER Korosu eşlik etti.

ALKIŞLAR 75 KİŞİLİK DEV ORKESTRAYA

Sahne performansıyla göz dolduran 75 kişilik dev orkestranın şefliğini, dünyanın en hızlı keman virtüözü olarak bilinen Müzik Akademisi Koordinatörü Muhammed Yıldırır yaptı. Konserde, hafızalara kazınan “Kimseye Etmem Şikâyet”, “Şimdi Uzaklardasın” ve “Sevemez Kimse Seni” gibi birçok unutulmaz eser yeniden yorumladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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