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Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü

Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü
Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.

Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.  Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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