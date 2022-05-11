Başakşehir'de su borusu patladı; su metrelerce yükseğe fışkırdı, yollar göle döndü

Başakşehir Yeşilkent Mahallesi bağlantı yolunda İSKİ'ye ait isale hattında patlama sonucu yollar göle döndü. Metrelerce yükseğe fışkıran su drone ile görüntülendi.
11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:53
Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü. Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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