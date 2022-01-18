Başakşehir'de yağmur suyu hattı taştı ev ve iş yerlerini su bastı

BAŞAKŞEHİR'de, İSKİ ekiplerince depo boşaltılırken, yağmur suyu hattının taşmasıyla mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin depodan su tahliyesi yaptığı sırada, yağmur suyu hattı akan suyu kaldıramadı. Akan suların, yağmur suyu bacasından sokaklara taşmasıyla mahallede bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.



"ZARARIMIZ ÇOK"



Mahalle sakinlerinden Mehmet Gürbey, "İSKİ'nin suyu çamuru alıp geldi, burayı bastı. Mahvetti bizi. Bahçemizi, evimizi ve burada koltuklar vardı, hepsi çamur içinde. Zararım çok. Bu dördüncü oldu. Böyle mağdur oluyoruz" dedi.





"BÜTÜN MAHALLEYİ BASMIŞ"



Evi su basan Duran Sağlam, "Ne olduğunu biz de anlayamadık. 'Arka taraftan su geldi' dediler. Evin su bastığını söylediler. Ben de şaşırdım yağmur falan yok. Dışarı çıkınca gördük ki, sadece bizim evi değil bütün mahalleyi basmış" diye konuştu.